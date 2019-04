Theresa May ikka löögi all: sedapuhku süüdistab teda vihane siseopositsioon

Tooride tugevalt Euroopa Liidu vastasele tiivale ei ole meelt mööda, et peaminister May otsustas kompromissleppe saavutamiseks püüda kasutada opositsioonilise Töölispartei abi, vahendab uudistekanal Sky.

Juhtiv leppeta-Brexiti toetaja Jacob Rees-Mogg mõistis pühapäeval oma kodupartei peaministri pöördumise leiboristide poole teravalt hukka, nõudes, et ta suutmatuse pärast riik õigel ajal Euroopa Liidust välja viia oma ametist lahkuks.

„Ta (peaminister -toim) oleks võinud meid 29. märtsil [Euroopa Liidust] välja viia. Just May oli see, kes palus ajapikendust, just tema oli see, kes eelisõigust omades muutis kuupäeva 29. märtsilt 12. aprilli peale,“ ütles Rees-Mogg usutluses Skyle. „Ta on selle kõige eest vastutav. Ta on teinud aktiivseid valikuid, et hoida meid lahkumast ning ta tuleks selle eest vastutusele võtta.“

May avaldas valmisolekut leiboristidega läbirääkimisi pidada teisipäeval pärast maratonistungit oma valitsusega, tunnistades, et tal tuli seesugune otsus langetada, sest leppe heakskiitmiseks ei suuda ta saavutada oma erakonna ega põhja-iiri unionistide seas vajalikku toetust. Teist valikut tema sõnul hetkel ei eksisteeri.