The Times: Medvedevist sai luksusliku saarekese valdaja

Astrahani piirkonnas kahte saart hõlmav luksuskompleks on ümbritsetud lootosepeenardega ja seda teatakse kui tõugjate, mageveekala, head kasvukohta. Avaldatud fotodel on näha saarel peamaja, kaheksat külalistemaja, helikopteri maandumisplatsi, basseini, kino, restorani ja sadamat, kirjutab ajaleht The Times.

Mitme miljoni dollarise residentsi kasutamine Medvedevi poolt tekitab aga küsimusi võimaliku varjatud mõju kohta hiljuti ametist lahkunud peaministrile, kes on nüüd Venemaa julgeolekunõukogu juhi asetäitja.

Kompleksi omav ettevõte on nimelt seotud 66-aastase miljardärist oligarhi ja jalgpalliklubi Arsenal endise suuraktsionäri Alisher Usmanoviga, avastas sõltumatu uuriva ajakirjanduse portaal Projekt.

54-aastane Medvedev astus jaanuaris peaministri ametikohalt tagasi, öeldes, et samm on mõeldud Kremli planeeritud põhiseaduslike reformide hõlbustamiseks. Ta jäi siiski endiselt president Putinit toetava ja parlamenti domineeriva erakonna Ühtne Venemaa esimeheks. Varasemalt on ta eitanud väiteid, et oli üles ehitanud salajase kinnisvaraimpeeriumi, mida kontrollisid tema kaastöötajate juhitud heategevusorganisatsioonid.

Projekti väitel kuulus Astrahani Kamizjakski linnaosas asuv kalastuskuurort keeruka finantsskeemi kaudu Mani saarel registreeritud ettevõttele White Peak Investments. Äriühingud, mis seda nii enne kui pärast müüki omasid, olid seotud Usmanovi ettevõtete Metalloinvest ja Megafon töötajatega.

Medvedevi pressiesindaja Oleg Osipov keeldus The Timesile väiteid kommenteerimast. Usmanovi pressiesindaja ütles aga Projektile, et oligarh ei kavatse kuulujuttudele oma aega kulutada.

Volga delta on kuulus oma kalarohkuse poolest. Väidetavalt veetis juba Nõukogude Liidu peasekretär Leonid Brežnev oma kalastuspuhkusi Medvedevi poolt kasutava kompleksi asupaigas.

Tänane kinnistu ehitati sinna kümmekond aastat tagasi. Projekti insener ütles Projektile, et töid juhendas Jevgeni Arkhipov, Medvedevi endine klassivend, kes on Venemaa sõude- ja kanuumatkade föderatsiooni president. Inseneri sõnul olid seadmed “itaalia, hispaania, prantsuse, mitte ükski hiina keeles”. Ta väitis, et väikest kasvu Medvedevile paigaldati kompleksi ka spetsiaalse kõrgusega (madal) bassein.