The Sun: Putin astub järgmisel aastal Parkinsoni tõve tõttu ametist tagasi

The Suni sõnul on Kremli vaatlejad öelnud, et hiljutine video näitab 68-aastase Putini juures Parkinsoni tõve võimalikke sümptomeid.

„Informeeritud analüütikud väitsid, et Venemaa presidendi glamuurne endisest võimlejast armuke Alina Kabajeva (37), keda kunagi nimetati „Venemaa kõige painduvamaks naiseks”, anub, et Putin võimust lahti laseks,” kirjutab The Sun.

Hiljuti Putinist tehtud videot vaadanud vaatlejad märkasid The Suni sõnul, et tema jalad näivad olevat pidevas liikumises ja Putin paistab olevat valudes, kui ta tooli käetoest haarab.

Veel olevat nähtud Putini sõrmi pastakat hoides tõmblemas ja ta olevat käes hoidnud ka purki arvatava valuvaigistite kokteiliga, kirjutab The Sun.

The Sun viitab ka riigiduumale esitatud seaduseelnõule, mis laiendab endiste presidentide puutumatust seaduse ees.

The Sun viitab Moskva politoloogile professor Valeri Soloveile, kes on spekuleerinud, et Putinil võib olla Parkinsoni tõbi.

Solovei sõnul veenavad Putinit ametist lahkuma tema salaarmuke Alina ning tütred Maria Vorontsova (35) ja Katerina Tihhonova (34).

„On perekond, sellel on talle suur mõju. Ta kavatseb oma üleandmisplaanid avalikustada jaanuaris,” tsiteerib The Sun Soloveid.

Solovei ennustas, et Putin nimetab varsti uue peaministri, keda siis kasvatatakse tema mantlipärijaks.

The Sun kirjutab veel, et 2015. aastal tegi Hollandis Nijmegenis asuva Radboudi ülikooli meditsiinikeskuse neuroloogiaosakonna uurijate meeskond professor Bas Bloemi juhtimisel Putini kõnnakust kindlaks märgid, mis võivad viidata Parkinsoni tõvele.

Märgati, et Putin ei liiguta kõndides vasakut kätt, aga parem käsi vehib vabalt edasi-tagasi.

Samal ajal tõi see meeskond esile, et see võib olla ka „laskurikõnnak”, mis on seotud KGB-s töötamise aegse relvakandmisega.