The Spectator: Hiina müüs Itaalia annetatud kaitsevahendid Itaaliale raha eest tagasi

Pärast koroonaviiruse Itaaliasse jõudmist teatas Hiina maailmale, et annetab isiklikke kaitsevahendeid, et aidata Itaalial viiruse levikut peatada. Hiljem teatati, et Hiina tegelikult müüs, mitte ei annetanud Itaaliale kaitsevahendeid. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ütles The Spectatorile, et asi on veelgi hullem: Hiina sundis Itaaliat ostma tagasi kaitsevahendid, mille Itaalia esialgse puhangu ajal Hiinale andis.

„Enne kui viirus Euroopat tabas, saatis Itaalia Hiinasse tonne isiklikke kaitsevahendeid, et aidata Hiinal oma elanikkonda kaitsta,“ selgitas USA administratsiooni ametnik. „Seejärel on Hiina saatnud Itaalia isiklikke kaitsevahendeid tagasi Itaaliasse – osa neist, kui mitte kõik – ja võttis nende eest raha.“

The Spectatori teatel on Itaalia suuremeelsuse ärakasutamine Hiina poolt vaid üks näide Hiina katastroofiliselt diplomaatiast seoses koroonaviirusega. Suur osa Hiina teistele riikidele müüdud varustusest ja testimiskomplektidest on osutunud defektseks. Hispaania pidi Hiinale tagastama 50 000 kiirtesti, kui leidis, et need olid vigased. Mõnedel juhtudel on Hiina vabandamise või probleemi lahendamise asemel süüdistanud teisi. Hollandil käskis Hiina üleolevalt maskide kasutusjuhendid hoolikamalt kontrollida, kui Holland kurtis, et pool maskidest ei vastanud nõutud ohutusstandardile.

„Hiina ametnikest on nii silmakirjalik nüüd öelda, et meie oleme need, kes aitavad itaallasi, või meie oleme need, kes aitavad arengumaailma, kui tegelikult on nad need, kes meid kõiki nakatasid,“ ütles USA administratsiooni kõrge ametnik. „Loomulikult peaksid nad aitama. Neil on eriline vastutus aidata, sest nemad on need, kes hakkasid koroonaviirust levitama ega andnud ülejäänud maailmale vajalikku informatsiooni sellele vastavalt planeerimiseks.“

Ametniku sõnul jäi USA reageerimine Hiina desinformatsioonikampaania tõttu hiljaks vähemalt kuu, sest koroonaviirus näis alguses regionaal-, mitte globaalprobleemina.

„Hiina välja antud informatsioon halvab reageeringuid üle maailma. Meie olime kuu ajast maas, sest hiinlased ei jaganud informatsiooni,“ ütles ametnik. „Maailmal on raske uskuda, et isegi nende nüüd antav informatsioon on täpne ja epidemioloogilisest seisukohast vastuvõetav. Me tegutseme mingil tasemel selja taha seotud kätega.“