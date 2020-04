The New York Times: Soome ei pea näomaskide vähesuse pärast muretsema

Soome on kogunud lisaks meditsiinilisele varustusele ka teravilja, põllutööriistasid ja toormaterjali laskemoona valmistamiseks. Sarnaselt Soomele varusid külma sõja ajal tagavara ka Norra, Rootsi ja Taani, kuid hülgasid kogutu konflikti lõppedes.

Kui koroonaviirus Soome jõudis, hakkas riik kogutut kasutama. Soome tegi seda esimest korda pärast II maailmasõda. “Soome on alati valmis suureks katastroofiks või III maailmasõjaks,” ütles Magnus Hakenstad, Norra kaitseuuringute instituudi õppejõud.

Kaks nädalat tagasi palus Soome sotsiaal- ja terviseminister, et kogutud maskid saadetaks haiglatesse. Maskid on küll vanad, aga töötavad isikukaitsevahendina. Pole selge, kui palju maske või muud meditsiinilist varu Soomel on. Lisaks pole riik öelnud muude varude osakaalu ja ilmselgelt on salastatud ladude asukohad. Väidetavalt on riigil aga võrgustik ladusid, millele pandi algus 70 aastat tagasi. Seega on Soome võrreldes teiste riikidega pisut paremas olukorras.

Näiteks USA-s on puudus isikukaitsevahenditest, sealhulgas näomaskidest. Lisaks pole riigil piisavalt hingamismasinaid.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!