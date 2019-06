The Economist: eestlased protestivad populismi vastu, kandes „roosat ila”

Eestlased nimetavad seda „roosaks ilaks”, kirjutab The Econonimist ja selgitab, et see sai alguse solvangust liberaalsuse vastu. Multikultuursuse, sisserände ja geiabielude vastu oleva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Mart Helme ütleb, et ei usu liberaalsesse demokraatiasse ning arvab, et Brüsseli globalistid tahavad hävitada Eesti ja teiste riikide identiteedid, muutes nad ühesuguseks rahvuste järgseks pudruks, kirjutab The Economist. Erakonna nimetus vihatava ideoloogia kohta on „roosa ila”, mis viitab feminismile ja homode õigustele ning liialdusena kogu ülejäänud liberaalsele maailmavaatele, seletab The Economist.

Ajakiri mainib, et satiirilises raadiosaates „Rahva oma kaitse” naljatati, et roosa ila tuleks ära keelata. Seda kuuldes otsustas juveelikunstnik Liina Lelov luua midagi nendele, kes ennast sellega identifitseerivad, teatab The Economist. Viis eurot maksev rinda kinnitatav roosa ila on mitu korda läbi müüdud.