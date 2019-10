Texases lasi tulistaja ülikoolilinnakus maha kaks ja vigastas veel 14 inimest. Tapja on endiselt jooksus

Tulistaja, keda ei ole suudetud tabada, avas tule Greenville'i lähedal asuvas ülikoolilinnakus vilistlastenädalal toimunud üritusel, millest võttis osa üle 700 inimese, vahendab uudistekanal BBC.

Ülikooli teatel ei olnud tegemist ametliku üritusega, vaid see korraldati vilistlaste poolt.

Juhtunu ajal olid sündmuskohal ka politseinikud, kes kutsuti ülikoolilinnakusse 15 minutit varem seoses teadetega valesti parkinud autost.

Texase politsei esindaja Buddy Oxford ütles ajakirjanikele, et nad usuvad, et tulistaja kasutas veretöös poolautomaatrelva. Ta tõdes, et tunnistajad ei ole altid politseiga koostööd tegema.