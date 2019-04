Texases läheb hukkamisele mustanahalise mehe auto taga surnuks lohistanud valge rassist

Veendunud rassistile Kingile määrati surmanuhtlus Byrdi oma auto taha aheldamise ja ligi viis kilomeetrit järel lohistamise eest Texases Jasperi lähedal. 49-aastane Byrd oli vähemalt kolm kilomeetrit sellest elus, enne kui ta keha 1998. aasta 7. juuni varastel tundidel tükkideks rebenes, vahendab ABC News.

Prokuratuuri sõnul pandi kuritegu toime, sest Byrd oli mustanahaline.

Võimude teatel on 44-aastane King varjamatu rassist ja tal on kehal ka vastavad tätoveeringud, näiteks puuoksa külge poodud musta mehe kujutis.

Kingi advokaadid on taotlenud USA ülemkohtult hukkamise peatamist, väites, et kohtuprotsessil rikuti tema põhiseaduslikke õigusi, ega lastud tal oma süütust väljendada.

„Alates süüdistuse esitamisest läbi kogu kohtuprotsessi on hr King jäänud kindlaks enda täielikule süütusele, väites, et ta läks oma kaassüüdistatavatest ja hr Byrdist lahku veidi aega enne viimase surma ega olnud mõrva toimumispaigas kohal. Hr King ütles kaitseadvokaadile korduvalt, et tahab kohtuprotsessil esitada oma väite, et on süütu,” ütles üks advokaatidest A. Richard Ellis petitsioonis ülemkohtule.

Texase kriminaalapellatsioonide kohus lükkas esmaspäeval samasuguse taotluse hukkamise peatamiseks tagasi.

Esmaspäeval lükkas Kingi palve karistuse leevendamiseks või 120-päevaseks edasilükkamiseks tagasi Texase armuandmiste ja tingimisi vabastamiste komisjon.

Aastate jooksul on King väitnud, et mõrv ei olnud vihakuritegu, vaid nurja läinud narkotehingu tagajärg.