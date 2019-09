Texases hakkas mees inimesi autoaknast valimatult tulistama, hukkus viis inimest

Tööpüha nädalavahetuse alguses kahes linnas toimunud rünnak šokeerisid 263 000 elanikuga piirkonda. Ametivõimud üritasid autojuhte maanteedelt eemale hoida, vältimaks ohvrite arvu kasvu.

Odessa politsei ülem Michael Gerke ütles kohaliku aja järgi laupäeva õhtul toimunud pressikonverentsil, et tulistaja, kes oli 30. aastates valgenahaline mees, on surnud ja kolm korrakaitsjat said vigastada. Ta ei osanud öelda tulistaja motiivi, kuid ütles, et rünnak algas mehe auto peatamisest.

Midlandi linnapea Jerry Morales ütles, et tulistamine sai alguse veidi pärast kella 16 kohaliku aja järgi maanteedel, mis ühendavad Midlandi Odessaga.

Ta lisas, et tulistamisel kasutati püssi, ehkki ta ei osanud tulirelva tüübi või arvu osas täpsustusi jagada.

Algselt arvati, et tulistajaid võib olla mitu, ent hiljem täpsustas politseiülem Gerke, et tulistamine leidis lõpu, kui kahtlusalune maha lasti.