Texase senaator Ted Cruz sai avalikkuse käest karmi peapesu keset kriisi Mehhiko kuurorti lendamise eest

Mitmed lennujaama töötajad ja kaasreisijad ütlesid ABC Newsile, et vabariiklasest senaator lahkus pärast Houstoni George Bushi mandritevahelisele lennuväljale saabumist tagaukse kaudu.

Cruz pälvis kõva kriitikat pärast seda, kui esialgu sotsiaalmeedias ilmusid teated selle kohta, et ta oli Texasest suurest kriisist hoolimata Cancúni lennanud. Pärast naasmist ütles Cruz oma kodu juures ajakirjanikele, et tagantjärele targana poleks ta pidanud seda tegema.

„Ma pean tunnistama, et hakkasin kahtlema pea samal hetkel, kui lennukis maha istusin,” sõnas Cruz. „Ühelt poolt, kõigil meil, kes me oleme lapsevanemad, on vastutus oma laste eest hoolitseda. ... Aga mul on ka vastutus, mida ma võtan väga tõsiselt, võidelda Texase osariigi eest.”

„Ma mõistan, miks inimesed on ärritunud,” ütles Cruz hiljem, lisades, et peab osa kriitikast kahetsusväärseks. „Minu kavatsus oli oma pere eest hoolitseda.”

Cruz väljendas kahetsust veel ühes intervjuus, öeldes, et tema eesmärk ei olnud „kuidagi pisendada kõiki texaslasi, kes kogevad tõelisi raskusi”.

Cruz pidi algselt Texasesse naasma laupäeval, aga muutis plaane ja naasis juba eile õhtul.

„Lahkuda, kui nii paljudel texaslastel on valus, ei tundunud õige ja nii muutsin ma oma tagasilendu ja lendasin tagasi esimese saadaval olnud lennuga, mille sain,” seletas Cruz.

Cruz tegi ka avalduse, milles teatas, et reis oli mõeldud tema kahele tütrele Caroline’ile ja Catherine’ile ning nende sõpradele.

Kohaliku aja järgi eile hommikul oli Texases endiselt elektrita ligi 500 000 klienti.

Texase demokraadid kutsusid Cruzi ametist tagasi astuma „valijate keset tormi hülgamise eest”.