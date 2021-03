Texase kuberner teatas, et on aeg osariik sada protsenti avada

„Nüüd on aeg Texas 100% avada,” teatas Abbott eile, vahendab BBC News.

Texas on USA rahvaarvult teine osariik ja seni suurim, mis maskikohustusest loobub. Sama on tehtud Michiganis, Louisianas ja Mississippis.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on aga selgelt öelnud, et koroonaviiruse piirangud on endiselt vajalikud.

Suurt enesekindlust on tekitanud vaktsiinide kasutuselevõtt. Biden ütles eile, et USA peaks saama kõik täiskasvanud vaktsineeritud mai lõpuks.

Samas hoiatas USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuste (CDC) direktor esmaspäeval potentsiaalse neljanda laine eest, kui liiga hoolimatuks muututakse.

Abbott andis välja täidesaatva korralduse, mis kaotas enamiku koroonaviiruse tõttu tarvitusele võetud meetmetest, mille ta ise oli varem kehtestanud.

10. märtsil jõustuv korraldus kaotab kõik maskikandmisnõuded ja keelab kohalikel võimudel näokatet mitte kandvaid inimesi karistada.

Kõik piirangud kaovad ka äridele maakondades, kus Covid-19 patsientide arv haiglates ei ole suur.

„Liiga palju texaslasi on töövõimalustest kõrvale jäetud,” ütles Abbott Lubbocki linna kaubanduskojas peetud kõnes. „Liiga paljud väikeettevõtete omanikud on olnud hädas oma arvete maksmisega. See peab lõppema.”

Abbott teatas, et kasvava vaktsineerimise ja parema ravi tõttu on osariik nüüd palju paremas seisus.

