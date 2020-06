Texase kuberner hoiatas kiire ja ohtliku pöörde eest koroonaviiruse levikus

„Vaid mõne viimase nädalaga on juhtumite arv kasvanud keskmiselt 2000-lt enam kui 5000-le,” ütles Abbott eile, vahendab BBC News.

Mitmetes USA lõuna- ja lääneosa osariikides on nakatumisjuhtumite arv pärast karantiinimeetmete lõdvendamist tõusnud. Nakatumisjuhtumite koguarv USA on nüüd üle 2,5 miljoni.

Surmajuhtumeid on USA-s olnud üle 125 000.

Nakatumise kasv on pannud ametnikke Texases, Floridas ja teistes osariikides piiranguid taas karmistama. On hoiatatud, et haiglad saavutavad varsti taas võimete piiri.

Abbotti sõnul viidi eile haiglaravile 5000 inimest päevas.

USA asepresident Mike Pence ütles, et Texasesse saadetakse täiendavalt Covid-19 testimiskomplekte nii kaua, kui see on vajalik.

„Me kavatseme kindlustada, et Texasel ja teie tervishoiusüsteemil Texases oleksid ressursid, oleksid varud, oleks personal selle hetke vastuvõtmiseks,” ütles Pence.

Pence kutsus texaslasi kandma maske kõikjal, kus on ette nähtud ja ütles, et kogemustest on teada, et see aeglustab koroonaviiruse levikut.

Texase pealinnas Austinis viis aga nõue mõnedel tingimustel maski kanda selle vastaste meeleavaldusteni tänaval.

Eile registreeris päevase nakatumise rekordi, enam kui 3800 juhtumit ka Arizona. Sajad inimesed on osariigis reisinud jõgede äärde, et pääseda kuuma ilma käest.

USA lõuna- ja lääneosariikides on nakatumine kasvanud pärast äride taasavamist, mis on kaasa toonud inimeste saabumise mujalt.

Juhtumite arvu suurenemisele reageerides andis Texase kuberner Abbott eelmisel nädalal korralduse baaride sulgemiseks ja restoranide siseruumide istekohtade arvu piiramiseks 50 protsendini tavapärasest.

Houstoni lähedal asuva Galena Parki linnapea kehtestas laupäeval öise liikumiskeelu ja hoiatas, et haiglad on varsti üle koormatud.

Piiranguid taaskehtestas ka Florida kuberner Ron DeSantis. Baaridel kästi lõpetada oma ruumides alkoholi müümine.

California kuberner Gavin Newsom andis eile korralduse baaride sulgemiseks Los Angeleses ja veel kuues maakonnas ning hoiatas, et viirus ei ole lahkunud. Newsom õhutas inimesi maski kandma, hügieenijuhiseid järgima ja võtma asja tõsiselt.