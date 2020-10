Tervishoiuminister: Leedus püstitatakse koroonaviirusega nakatumise rekordeid veel mitu nädalat

„Ma arvan, et rääkimata sellest, et täna (tuleb Covid-19 uute juhtumite rekord), need andmed jäävad kasvama päevadeks ja isegi nädalateks,” ütles Veryga täna intervjuus raadiojaamale Žinių Radijаs, vahendab Leedu Delfi.

Veryga märkis, et ei kasva mitte ainult haigete arv, vaid ka positiivsete testide arv.

„Positiivsete testide protsent kõigist kontrollitutest oli suvel alla ühe ehk 0,5 sajast, aga praegu on see üle kolme protsendi,” teatas Veryga.

Eilne uute nakatumiste päevane rekord oli Leedus 311.

Leedu arstid esinesid täna pöördumisega, milles paluvad inimesi näidata üles teadlikkust kogunemiskohtade valikul, loobuda mittevajalikest kogunemistest ja kasutada kaitsevahendeid, et aidata meedikuid võitluses Covid-19-ga.

„Olukord muutub üha raskemaks. Juba praegu töötame me puhkepäevadeta, oleme väsinud, aga meid paneb muretsema see, mis juhtub edaspidi, kui olukord ei muutu,” kirjutasid Leedu arstid. „Viirus levib sellise kiirusega, mida kevadel ei olnud. Juba praegu on täidetud üle poole vooditest Covid-19 patsientide jaoks ja haigete arv kasvab. Varsti oleme me sunnitud peatama muu meditsiiniabi andmise.”

Arstide sõnul valmistab neile muret see, et võib saabuda päev, kui nad ei suuda enam vajalikul viisil raskete koroonapatsientide või muid ohtlikke haigusi põdejate eest hoolitseda. Sellisel juhul on ainus viis viiruse peatamiseks range karantiin ja piiride sulgemine.

Arstid paluvad loobuda mittevajalikest kohtumistest, reisidest, kohtumistest sõpradega, pidudest ja treeningutest. Kodust tuleks nende sõnul alati väljuda maskiga. Regulaarselt tuleb pesta käsi ja desinfitseerida pindu. Avalikes kohtades tuleb distantsi hoida ning võimalusel töötada kodus, kõiki asju ajada interneti või telefoni teel.

„Viirus kujutab endast tõsist ohtu kõigele, mis on selles elus kallis. Eriti meie lähedastele. See oht on lähedal. Ta pole kadunud ega väiksemaks jäänud ning ei ole tähtis, et me oleme väsinud ja tahame naasta tavalise elu juurde,” kirjutavad arstid.

Eile langetas Leedu valitsus otsuse kehtestada lõbustus-, vabaaja- ja toitlustusasutustele külastajate kohustusliku registreerimise, määras toitlustusasutuste maksimaalseks lahtiolekuajaks kell 7-24, viis koolid koduõppele ja kehtestas 13 omavalitsuses kohaliku karantiini.