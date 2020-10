Terrorist raius Prantsusmaal koolimaja ees pea maha õpetajal, kes näitas tunnis lastele karikatuure prohvet Muhamedist

Ohvriks oli teadete kohaselt keskkooli astme ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, kes hiljuti vihastas lapsevanemaid, kui näitas oma tunnis noortele karikatuuri islamiprohvet Muhamedist.

Terrorist, kelle nimi ei ole veel avalik, lasti korrakaitsjate poolt kinnipidamise käigus maha, sest väidetavalt üritas ta ka politseinikke noaga rünnata.

President Macron külastas reede õhtul Conflans-Saint-Honorine' linna koolimaja, kus ohver töötas, ja kõneles sealse personaliga, nimetades võitlust äärmuslusega "eksistentsiaalseks".

„Üks meie kaasmaalastest mõrvati täna, sest ta õpetas... vabadust uskuda või mitte uskuda," jutustas riigipea. Ta lisas, et rünnak ei peaks Prantsusmaad lõhestama, sest seda äärmuslased just soovivadki, ja kutsus kodanikke selliste sündmuste valguses hoopis kokku hoidma.

Foto: AFP

Ajalehega Le Parisen rääkinud allikas ütles, et tapetud kooliõpetaja andis hiljuti Prantsuse väljendusvabaduste teemal tundi ja näitas seal karikatuure ka prohvet Muhamedist. Just see tema ründajat vihastaski. Moslemid peavad prohveti kujutamist lugupidamatuks või lausa pühadust teotavaks.

Tapetud tšetšeeni päritolu ründaja oli pelgalt 18-aastane. Ta sündis Moskvas, kuid elas Prantsusmaal. Teadaolevalt oli tal ka isiklik seos kooliga, mis jääb umbes 40 kilomeetri kaugusele Pariisi südamest.

Julm rünnak leidis aset päevavalges. Võimud piirasid sündmuspaiga õhtul sisse ja kutsusid kohale pommirühma, sest lasus kahtlus, et ründajal võis seljas olla lõhkeainevöö.

Tuhanded tšetšeeni pagulased, sh paljud pühendunud moslemid, saabusid Prantsusmaale 2000. aastate alguses pärast kaht verist sõda Venemaaga. Aastate jooksul jõudis Prantsusmaale kokku umbes 30 000 tšetšeeni, kellest paljud asusid elama suurlinnade nagu Pariisi äärelinnadesse.

Conflans Sainte-Honorine'is asuva Bois-d'Aulne'i kolledži lastevanemate ühenduse juht Rodrigo Arenas ütles ajakirjanikele, et eelmisel reedel esitas "äärmiselt vihane isa" õigusliku kaebuse kooli vastu pärast seda, kui õpilastele näidati karikatuuri alasti Muhamedist.

Õpetaja Samuel P. "kutsus moslemiõpilased klassiruumist välja", enne kui näitas neile pilaajakirja Charlie Hebdo karikatuuri kükitavast prohvetist, kelle tuharatele oli joonistatud täht, ning mille pealkirjaks oli "Täht on sündinud".