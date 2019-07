Terroriohu tõttu ei lenda British Airways' ajutiselt Kairosse

Otsus langetati laupäeval, kui lennufirma British Airways teatas, et peatab seitsmeks päevaks kõik lennud Egiptuse pealinna Kairosse seoses potentsiaalse julgeolekuohuga, vahendab uudistekanal BBC.

Oma lende Kairosse hakkas laupäeval ära jätma ka Lufthansa, põhjendades seda vajadusega tagada reisijate julgeolek, kuid juba ööl vastu tänast teatas lennufirma, et jätkab lendudega siiski juba pühapäeval.

„Vaatame järjepidevalt üle julgeolekukorraldused kõigis maailma lennujaamades ning katkestasime ettevaatusabinõuna seitsmeks päevaks lennud Kairosse, et olukorda täiendavalt hinnata,“ ütles British Airwaysi pressiesindaja laupäeval ajakirjanikele. „Meie klientide ohutus ja julgeolek on alati olnud meie prioriteet ning me ei opereeri lende kunagi, kui ei ole veendunud nende ohutuses.“

Inimestel, kellel on vaja hädasti Suurbritanniast Egiptsusesse jõuda, ei jää aga lendamata, sest paralleelselt lendab Londoni-Kairo liinil ka Egiptuse lennufirma Egyptair ning ka mujalt Suurbritanniast saab jätkuvalt Egiptusesse lennata.

Välisministeerum hoiatas Briti kodanikke sel nädalal Egiptuses kasvava terroriohu eest lennundusele.