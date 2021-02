Terroriaktide ettevalmistamises kahtlustatuna vahistati Taanis 13 ja Saksamaal üks inimene

Politsei leidis ka pommivalmistamiseks vajalikke kemikaale ja muid materjale ning mitmeid relvi, vahendab Yle Uutiset.

„Kahjuks kinnitab see, et meil on tõsine terrorismioht,” ütles operatiivjuht Flemming Drejer pressikonverentsil.

Kahtlusaluste valduses on olnud pumppüsse ja optilise sihikuga jahipüss. Lisaks sellele oli kahtlusalustel Islamiriigi lipp.

„Nad on võinud mõjutusi saada võitlevast islamismist,” ütles Drejer.

Politsei ei ole kindel, kas kahtlusalused kavandasid rünnakut Taanis või Saksamaal.

Taani Politsei Luureteenistus (PET) teatas eile, et Sjællandi saarel, kus asub ka pealinn Kopenhaagen, vahistati 13 inimest terroriaktide ettevalmistamises osalemises kahtlustatuna. Neist kaheksa on mehed ja viis naised.

Lisaks sellele vahistati üks inimene Saksamaal ja Taani politsei on Saksa kolleegidega tihedat koostööd teinud.

Esimesed seitse inimest vahistati pühapäeval ja kõik nad eitasid oma süüd. Veel kuus inimest vahistati eile õhtul.

Kolm vahistatutest on vennad, kellest kaks peeti kinni Taanis ja üks Saksamaal.