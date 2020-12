“Tere, kas teie üritasite Navalnõid tappa?” CNN-i reporter läks FSB agendile kaameraga ukse taha

Telekanal CNN avaldas videoklipi, kus räägitakse pikemalt Bellingcati ja CNN-i ajakirjanike poolt Aleksei Navalnõi mõrvakatse asjus korraldatud juurdlusest. Delfi kokkuvõtet selle kohta võib lugeda siit.

Muu hulgas näidatakse teleajakirjanik Clarissa Wardi ühte Moskva äärelinnas asuvasse kortermajja sisenemas, kus arvati elavat FSB operatsioonis osalenud Oleg Tajakin. Uksekella peale väljubki korterist fotole sarnanev mees.



“Tervist, kas Oleg Borissovitš?” uurib Ward vaheldumisi vene ja inglise keeles. “Ma töötan CNN-is, kas ma võin teilt paar küsimust küsida? Kas teie komando mürgitas Navalnõi?” Sellise jutu peale paneb mees ukse kinni ja rohkem avama ei tule.

Bellingcati teatel esineb Tajakin varjunimega Oleg Tarassov ja töötas enne FSB kriminalistikainstituudiga liitumist kirurgina. Navalnõi mõrvakatses peetakse teda üheks peamiseks organisaatoriks.



Oleg Tayakin, cover name Oleg “Tarasov”. A senior member of the FSB squad, typically coordinating other officers and operating primarily out of the central office at Akademika Vargi 2a. He worked as a surgeon before joining the FSB’s Criminalistics Institute. pic.twitter.com/j3N58nlchA