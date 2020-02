Tenerife hotellis avastati koroonaviirus ja tuhat inimest pandi karantiini

Nakatunud mees on pärit Põhja-Itaaliast Lombardiast, kus on palju nakatumisi. Nüüd on ta Tenerife saare lõunaosas haiglas isoleeritud, vahendab Iltalehti.

Kõik hotelli elanikud pandi karantiini, neid on umbes tuhat.

Reisifirma TUI teatel on hotellis karantiinis ka näiteks neli soomlast.

Rootsi meedia andmetel on politsei hotelli isoleerinud.

Antud hotellis ööbimisega pakuvad paketireise ka Eesti reisikorraldajad. Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg ütles Delfile, et praegu ei ole kõnealuses hotellis ühtegi Novatoursi klienti.

Hetkel jätkab Novatours turistide lennutamist Tenerifele. "Monitoorime olukorda ja muutusi," sõnas Riisberg.

Delfi uuris välisministeeriumist, kas karantiinis on teadaolevalt ka eestlasi. Hetkel pole veel vastust laekunud.

Uudis on täiendamisel.