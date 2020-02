Tenerife hotellis avastati koroonaviirus ja tuhat inimest pandi karantiini

Hispaania meedia teatel kästi sadadel hotelli külalistel alguses tubades püsida, vahendab BBC News.

Üks külaline postitas Facebooki foto ukse alt tuppa lükatud sedelist, millel teatati: „Me teatame kahetsusega, et tervisealastel põhjustel on hotell suletud. Kuni sanitaarvõimud teatavad, peate jääma oma tubadesse.”

Hispaania meedia teatel takistavad julgeolekujõud inimestel hotellist lahkumist.

Hiljem teatas üks külaline BBC-le, et nüüd lubatakse inimestel hotelli sees ringi liikuda.

Nakatunud mees on pärit Põhja-Itaaliast Lombardiast, kus on palju nakatumisi. Nüüd on ta Tenerife saare lõunaosas haiglas isoleeritud.

Kõik hotelli elanikud pandi karantiini, neid on umbes tuhat.

Yle Uurtiste teatel on hotellis karantiinis ka näiteks 20 soomlast, kellest neli on TUI ja 16 Aurinkomatkate kliendid.

Antud hotellis ööbimisega pakettreise pakuvad ka Eesti reisikorraldajad. Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg ütles Delfile, et praegu ei ole kõnealuses hotellis ühtegi Novatoursi klienti.

Praegu jätkab Novatours turistide lennutamist Tenerifele. "Monitoorime olukorda ja muutusi," sõnas Riisberg.

Delfi uuris välisministeeriumist, kas karantiinis on teadaolevalt ka eestlasi. Hetkel pole veel vastust laekunud.

Uudis on täiendamisel.