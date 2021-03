Tempokaim vaktsineerija Iisrael asus riiki avama

Valitsus tühistas ka vastuolulise seaduse, mis võimaldas piirata iisraellaste naasmist välismaalt. Järgnevatel päevadel on võimalik riiki siseneda kuni tuhandel inimesel päevas neljast asukohast - New Yorgist, Frankfurdist, Londonist ja Pariisist, hiljem uuel nädalal kasvab see arv kuni 3000 inimeseni, vahendab Times of Israel.

Toitlustuskohtadel lubatakse siseruumides kuni 75-protsendilise täituvuse juures võõrustada kuni 100 inimest, kel peab olema roheline pass, mis viitab vaktsineerimisele või haigusest taastumisele. Omakorda 100 inimest võib korraga võõrustada välitingimustes - neil rohelisi passe olema ei pea. Kõikjal tuleb hoida võõrastest kahemeetrist distantsi.

Vaktsineeritud või viiruse läbipõdenud inimestel on võimalik uuest nädalast naasta kontaktõppesse kõrgharidusasutuses ning osaleda ususeminaridel, kontsert- ja spordiüritustel. Avalikke üritusi on võimalik korraldada 50-protsendilise täituvusega siseruumides, kus on kuni 300 inimest. Viis protsenti külastajatest võivad olla ka rohelise passita juhul, kui neil on ette näidata hiljutine negatiivne koroonatest.

Oma koju võib korraga kutsuda kuni 20, väljas võib kohtuda kuni poolsaja inimesega.

Telekanal Channel 12 teatas reedel, et enne pandeemiat tegutsenud üle 14 000 toitlustuskohast peaks pühapäeval taasavama ainult umbes 6000 restorani - pea 4000 kohta on lõplikult kinni.

Iisrael alustas veebruaris piirangute leevendamist pärast kolmandat lukkupanekut ja on sellest ajast saadik järk-järgult taasavanud kauplused ja kaubanduskeskused (külastamine lubatud kõigile -toim), aga ka jõusaalid, ujumisbasseinid, hotellid ja mõned kultuurirajatised neile, kel on taskus roheline pass.

Uute nakkus- ja surmajuhtumite arv on olnud Iisraelis languses jaanuarist saadik ning raskelt haigete COVID-19 patsientide arv on tänaseks langenud madalaimale tasemele alates eelmisest aastast.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu väitis neljapäeval, et koroonaviirus on juudiriigis suues osas möödanik. Ta märkis, et Iisrael on esimene riik maailmas, mis tegi pandeemiale lõpu tänu oma kiirele ja tõhusale vaktsineerimise kampaaniale.