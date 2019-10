Telegraph: Venemaa saadab Briti sõduritele Eestis ähvardavaid sõnumeid: me jälgime teid

Briti ametnikud usuvad, et tegemist on osaga kübersõjast, millega Moskva püüab Briti sõdureid ja nende liitlasi ärevaks teha ja hirmutada.

Alates Briti sõdurite Eestisse saabumisest 2017. aastal on paljud neist saanud kahtlasi sõnumeid Facebooki või Twitteri kontodele ning sõnumeid on saadetud ka isiklikele nutitelefonidele, teatasid allikad.

„Mõned meist on saanud veidraid teksti- ja Facebooki sõnumeid ja nii edasi. Need on alati kirjutatud inglise keeles ja mõnikord nad ütlevad selliseid asju nagu: „Me jälgime teid,”” rääkis üks anonüümseks jäänud sõdur Daily Telegraphile. „See on veidi muret tekitav, sest nad teavad selgelt, kes me kõik oleme. Aga me oleme kõik välja õpetatud, et oodata ja ignoreerida selliseid asju. Ma ei ütleks, et Vene plaan töötab.”

Facebooki ja Twitteri sõnumid arvatakse olevat niinimetatud „bot’ide” - pidevalt Kremli propagandat levitavate Venemaaga seotud anonüümsete kontode kätetöö.

NATO ametnikud on rääkinud ka murest, et Moskva häkib sõdurite nutitelefone, et saada kasulikke andmeid ja kontakte.