Teleankrud maavärina ajal otse-eetris: peaksime laua alla pugema

„Me üritame veenduda, et miski ei saja meile siin stuudios kaela,“ ütles üks ankrutest, hoides hirmunult oma kaassaatejuhi käest kinni. „Ja see jätkub päris pikalt,“ tõdes teine. „See tundub väga tugev maavärin.“ „See on väga tugev maavärin.“ „Kell on 20.20, tunda on väga tugevat rappumist. Ma usun, et meil tuleb laua alla minna.“ „Olgu, me lähme pausile ja oleme kohe tagasi. Wow.“

Lõuna-Californiat raputas kohaliku aja järgi reede õhtul (meie aja järgi laupäeva hommikul) maavärin magnituudiga 7,1, mis oli teine maavärin Ridgecresti piirkonnas vähem kui kahe päeva jooksul.

Maavärin leidis aset Ridgecrestist umbes 18 kilomeetri kaugusel, teatas USA geoloogiateenistus (USGS). See raputas hooneid ja tekitas vundamentidesse praod. Hirmunud elanikud valgusid tänavatele, vahendas meedia.