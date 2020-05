Teiste hulgas Itaalias ja Hispaanias lõdvendatakse tänasest veelgi karantiinimeetmeid

Enam kui kahe kuu järel lubatakse Itaalias avada suurem osa äridest, sealhulgas baarid ja juuksurisalongid, vahendab BBC News.

Hispaania lõdvendab piiranguid väljaspool Madridi ja Barcelonat ning koguneda lubatakse kuni kümnel inimesel.

Itaalias oli ööpäevane surnute arv eile madalaim pärast karantiini algust märtsis – 145. Tipphetkel, 27. märtsil suri Itaalias ööpäevas üle 900 inimese.

Hispaanias langes päevane surmajuhtumite arv esimest korda pärast karantiinimeetmete kehtestamist alla saja.

Siiski hoiatatakse, et enesega rahulolu võib viia teise nakatumislaineni.

Itaalias lubatakse täna niisiis avada restoranid, baarid, kohvikud, juuksurisalongid ja poed, kui hoitakse sotsiaalset distantsi.

Katoliku kirikutes valmistutakse missade taasalustamiseks, aga rangelt tuleb distantsi hoida ja kanda kaitsemaski. Lubatud on ka teiste usundite kombetalitused.

Itaalia võimud hoiatasid aga suurte kogunemiste jätkuva ohtlikkuse eest.

Hispaanias on enamik inimesi selle nädala lõpuks karantiinist vabad.

Tänasest lubatakse istumist baaride ja restoranide välilaudades ning perekondlikke ja sõprade kogunemisi, kui ei kogune üle kümne inimese.

Madridis ja Barcelonas ning mõnedes Hispaania loodepiirkonna osades jääb enamik piiranguid kehtima, aga mõnedel väikestel poodidel lubatakse uksed avada.

Hispaania on nüüd „väga lähedal” viiruse ülekandumise peatamisele, teatas sealne eriolukorra tervishoiukeskuse juht Fernando Simón eile. Ta hoiatas aga, et teise laine oht on väga suur.

Mujal Euroopas alustab Belgia tänasest rangete reeglite juures koolide avamist.

Oma karantiinireegleid lõdvendavad tänasest ka Portugal, Kreeka, Taani ja Iirimaa.

