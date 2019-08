Teismeline noormees tappis Venemaal perekonna ja sooritas enesetapu

„Uljanovski Patrikajevi külas leiti eramajast viie inimese - kolme täiskasvanu ja kahe lapse - surnukehad. Majast leiti veel üks surnukeha: see on teismeline, kes tõenäoliselt tappis oma pere ja sooritas seejärel enesetapu. Ohvrid on kõik samast perekonnast,“ ütles allikas.

Tema sõnul leiti kõigi hukkunute surnukehadelt torkehaavu ja pussitamisjälgi.

Veel üks allikas ütles uudisteagentuurile, et mõlemad tapetud lapsed sündisid 2015. aastal. „Ohvrid leiti laupäeval,“ lisas ta, märkides, et surmade täpne aeg on veel väljaselgitamisel.

Tapja motiiv on samuti endiselt teadmata.