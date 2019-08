Teismeline noormees tappis Venemaal perekonna ja sooritas enesetapu

„Uljanovski Patrikajevi külas leiti eramajast viie inimese - kolme täiskasvanu ja kahe lapse - surnukehad. Majast leiti veel üks surnukeha: see on teismeline, kes tõenäoliselt tappis oma pere ja sooritas seejärel enesetapu. Ohvrid on kõik samast perekonnast,“ ütles allikas.

Tema sõnul leiti kõigi hukkunute surnukehadelt torkehaavu ja pussitamisjälgi.

Veel üks allikas ütles uudisteagentuurile, et mõlemad tapetud lapsed sündisid 2015. aastal. „Ohvrid leiti laupäeval,“ lisas ta.

Oblastivõimude esindaja ütles uudisteagentuurile TASS, et nooruk jättis maha kirja, märkides, et soovimata põhjustada enesetapuga oma lähedastele negatiivseid emotsioone, otsustas ta nad endaga koos teise ilma viia.

"Ta oli perekonna vanim laps, lõpetades tänavu kümnenda klassi," ütles ta, märkides, et teda kirjeldati kui eeskujulikku ja arvutihuvilist õpilist.