Teise öö intensiivravil veetnud Boris Johnsoni seisund on teadete kohaselt stabiilne ja meeleolu hea

Johnsoni seisund on stabiilne ja ta tema meeleolu hea, lisas pressiesindaja eile õhtul, vahendab BBC News.

Praegu peaministri kohuseid täitev välisminister Dominic Raab ütles, et on kindel, et Johnson paraneb, ja nimetas teda võitlejaks.

Eilsel koroonaviiruse briifingul ütles Raab, et Johnson saab standardset hapnikuravi ja hingab iseseisvalt.

Johnson viidi haiglasse pühapäeval arsti soovitusel. Tal olid kümme päeva pärast positiivse koroonaviiruse proovi andmist jätkuvalt köha ja kõrge palavik.

Nimetades Johnsonit mitte ainult ülemuseks, vaid ka sõbraks, ütles Raab: „Kõik meie mõtted ja palved on praegusel ajal peaministri, Carrie ja kogu tema perekonnaga. Ja ma olen kindel, et ta tuleb sellest välja, sest kui on üks asi, mida me selle peaministri kohta tean, siis see on see, et ta on võitleja. Ja ta tuleb tagasi tüüri juurde, juhatab meid kiiremas korras läbi selle kriisi.“

Buckinghami palee teatas, et kuninganna saatis Johnsoni perele ja tema rasedale kihlatule Carrie Symondsile sõnumi, milles ütles, et mõtleb neile, ning soovis peaministrile täielikku ja kiiret paranemist.

Peaministrile soovisid head paranemist ka printsid Charles ja William.

Raabilt küsiti pressikonverentsil ka seda, kas tal on praegu täielikud peaministri volitused.

Raab vastas, et täidab peaministri ülesandeid, kus iganes vaja, sealhulgas juhib koroonaviiruse „sõjakabineti“ igapäevaseid istungeid.

