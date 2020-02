Tehti ettepanek kirjutada Venemaa põhiseadusse endiste presidentide puutumatus

Töögrupi kaasesimehe Pavel Krašeninnikovi sõnul on selline parandusettepanek olemas. Ta lisas, et võidakse esitada ka teisi garantiisid vastavalt föderaalseadusele, vahendab RBK.

Endiste presidentide puutumatuse põhiseadusesse kirjutamise algatuse tegi Venemaa Naiste Liidu juht Jekaterina Lahhova.

„Tehakse ettepanek kinnitada, et president, kes on lõpetanud volituste täitmise seoses ametisoleku tähtaja täitumisega või ennetähtaegselt, saab puutumatuse,” ütles Lahhova.

Lahhova märkis, et just ametis oleva presidendi puutumatus, mis on kinnitatud põhiseaduse paragrahvis 91, võimaldab riigipeal kasutada kõiki meetmeid riigi suveräänsuse kaitseks.

Puutumatuse kinnitamine pärast ametiaja lõppemist, on tema tegevuse „sõltumatuse põhiseaduslik garantii”, lisas Lahhova.

Praegu on ametist lahkunud presidendi puutumatus sätestatud 2001. aastal vastu võetud föderaalseadusega. Venemaa presidenti ei saa võtta vastutusele riigipea ametis oldud ajal tehtud tegude eest.

Ametis oleku ajal toime pandud raske kuriteo eest saab aga puutumatuse ära võtta. Sellega peavad nõustuma riigiduuma ja föderatsiooninõukogu.