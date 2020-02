"Tehke kõik, mis võimalik". Lõuna-Koreas tõusis uue koroonaviiruse juhtumite arv hüppeliselt

Soul on kutsunud oma kodanikke üles siseruumides püsima ja hoiatas, et on koroonaviiruse vastases võitluses silmitsi kriitilise hetkega. Alates 20. jaanuarist, mil riik teatas oma esimesest juhtumist, registreeriti täna teadaolevate juhtumite arvu suurim hüpe - ööpäevaga 813 uut juhtumit. Juhtumeid on seal kokku 3150. Soul tõdes, et veel üks inimene on viirusesse surnud, kasvatades surmajuhtumite arvu 17-ni, vahendab The Guardian.

Lõuna-Korea asetervishoiuminister Kim Kang-lip ütles laupäeva hommikul: "Oleme palunud teil hoiduda sel nädalavahetusel avalikest üritustest, sealhulgas usukogunemistest või protestidest. Palun jääge koju ja hoiduge välja minemast: vähendage kontakti teiste inimestega." Tervelt 476 uut juhtumit olid pärit Lõuna-Korea linnast, kus asub sealse haiguspuhangu epitsentriks olev ususekt. Tervishoiuasutused on võtnud proovi enam kui 250 000 kirikuskäijalt.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus reedel valitsusi üles "tegema kõik võimaliku", et peatada viiruse levikut. "Me teame, et peatamine on võimalik, kuid võimaluste aken sulgub," ütles ta New Yorgis ajakirjanikele.