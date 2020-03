Teheran otsustas peatada igasuguse lennuühenduse Euroopaga

Otsusest teatati Iraani uudisteagentuuri IRNA vahendusel ja seda põhjendati vajadusega tõkestada koroonaviiruse Covid-19 kontrollimatut levikut teistesse riikidesse, vahendab The Guardian.

Iraani tervishoiuministeeriumi pressiesindaja ütles täna hommikul, et seal on tuvastatud 6566 haigusjuhtumit, mida on 743 võrra rohkem kui päev varem. Ta tõdes, et viirus on lühikese ajaga jõudnud kõikidesse Iraani provintsidesse ja nõudnud vähemalt 194 inimese elu. Veel päev varem oli see number 145.

Viirus on Iraanis nõudnud enim elusid väljaspool Hiinat, kust see detsembris alguse sai. Üle riigi on inimestel palutud vältida rahvakogunemisi ja jääda kodudesse.

IranAiri teade lennud oma Euroopa sihtkohtadesse teadmata ajani tühistada järgnes mitmete rahvusvaheliste lennufirmade otsusele peatada lennuühendus Iraaniga.