Tehasetöölised esitasid Lukašenkale ultimaatumi, tabades võimust kinni hoidvat Valgevene riigijuhti valusaimasse kohta

"Valgevene ei taha enam kunagi elada oma eelmiste valitsejate all," ütles Tsihhanovskaja videopöörumises. "Enamik inimesi ei usu tema (Lukašenka) võitu."

The New York Timesi teatel näib, et riigi sõjavägi ja mõjuvõimsaid julgeolekuteenistused on endiselt Lukašenka kontrolli all, kuid tema positsioon on viimastel päevadel nõrgenenud. Murdepunkt saabus neljapäeval, kui kinnipeetud protestijaid hakati vanglast vabastama ja nad demonstreerisid avalikkusele oma jubedaid haavu ning rääkisid aset leidnud jõhkratest peksmistest ja ülerahvastatud kambritest.

Võimude vägivald andis värske tõuke sellele, millele mõned protestide korraldajad olid kogu nädala sotsiaalmeedias üles kutsunud, esialgu küll vähese eduga: üldstreigile.

Foto: Scanpix

Tehasetööliste protestid kujutavad Lukašenkale erilist ohtu, kuna riigiettevõtted toodavad üle poole kogu riigi tööstustoodangust. Hiiglaslike nõukogudeaegsete tööstusmonstrumite ärihaide käest eemalehoidmine on Lukašenka jaoks olnud teatav uhkus, terav kontrast “oligarhidele”, kes võtsid üle suure osa naabruses asuvate Venemaa ja Ukraina majandustest.

Töölised mitmel pool Minskis arvasid, et tekkinud olukord on Lukašenka enda süü. Nad ütlesid, et on vihased korrakaitsjate poolt rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud rünnakute pärast, ja nõudsid kõigi kinnipeetud meeleavaldajate viivitamatut vabastamist ja märulipolitsei eemaldamist tänavatelt.

Foto: Scanpix

Ligikaudu pooled Minski Traktoritehase töötajatest lahkusid reedel oma tööpostilt, ütles Aleksei Pavlovitš. Tehases, mis on üks maailma suurimaid põllumajandustehnika tootjaid, töötab üle 15 000 inimese.