Tegnell: vaktsineerimisega koroonaviirusest ei vabane

"Tegemist on haigusega, millest on vaktsineerimisega raske vabaneda, kuna selleks oleks vaja praktiliselt kogu maailm vaktsineerida," ütles Tegnell Helsingin Sanomatele. "Tuleb meeles pidada, et meil on õnnestunud likvideerida maailma ajaloos vaid üks haigus - tuulerõuged, mis oli paljuski teistsugune haigus. Rõugeid oli tohutult lihtne märgata, kuid seesugust haigust on raskem jälgida."

Tegnell ütles intervjuus ka, et Rootsi teistest riikidest erineva koroonaviiruse strateegia eesmärk ei ole lasta haigusel elanikkonnas vabalt levida karjaimmuunsuse saavutamiseks. Tema sõnul võib karjaimmuunsus tekkida strateegia kõrvalsaadusena, kuid see pole peamine eesmärk.

Tegnelli hinnangul on karjaimmuunsus siiski nakatumist mõnevõrra aeglustanud, sh Stockholmis.

"Ma ei usu, et karjaimmuunsuse saavutamine on väga tõsiseltvõetav arutelukoht erinevate stsenaariumide ja meetmete kaalumisel pikas perspektiivis. On ilmselgelt huvitav, kuidas karjaimmuunsus seda tüüpi haiguste leviku korral välja areneb. Ma ei usu, et sellest on imelik rääkida, see on pigem loomulik," lausus Tegnell.