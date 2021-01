Tegnell hoiatas kolmanda laine eest

"Euroopa näib üle minevat uude lainesse," vahendab Expressen Tegnelli sõnu eilsel pressikonverentsil. "Rootsis on nakatumine kasvanud aeglasemalt, aga liigub juba samas rütmis ülejäänud Euroopaga."

Tegnelli sõnul on pühadeaegsest nakatumiste tasemest raske järeldusi teha, sest teste on tehtud varasemast vähem. "Hinnangut on seetõttu raske anda, ent võib öelda, et olukord on jätkuvalt keeruline," märkis ta.

Juhtivepidemioloog teatas pressikonverentsil ka, et Rootsis on tuvastatud 11 Suurbritanniast pärit tüve juhtumit ja üks Lõuna-Aafrika tüve juhtum. Täna tuli neid juurde. Ta tõdes, et see näib viitavat, et "negatiivse koroonatesti esitamine lennujaamas ei ole piisav nakkus leviku tõkestamiseks, sest kõnealused juhtumid on suutnud läbi lipsata".

Tegnell rõhutas, et vajalik on järgida eneseisolatsiooni.