Teenäitajast California keelas karusnahast toodete müügi

Osariigis ei tohi alates 2023. aastast enam müüa ega toota karusnahast rõivaid, jalatseid või käekotte, vahendab uudistekanal BBC.

Otsuse üle tundsid erilist rõõmu loomaõiguslased, kes on juba mõnda aega nõudnud keelu kehtestamist.

Kuberner Gavin Newsom kirjutas alla ka seaduseelnõule, millega keelati tsirkuseetendustel enamike loomade esitlemine, va kassid, koerad ja hobused.

"California on loomade heaolu tagamises teenäitaja ja täna hõlmab see karusnaha müügi keelustamist," ütles Newsom oma avalduses.

Keeld ei kehti kunstnaha, lehmatoorikute ning hirvede, lammaste ja kitsede täisnaha kohta, vahendab ajaleht San Francisco Chronicle. Samuti ei kehti see topisest loomade puhul.

Neile, kes seadust rikuvad, on ette nähtud trahv 500 dollarit või korduvatel juhtudel 1000 dollarit.

"Kiidame kuberner Newsomi ja osariigi seadusandjaid selle eest, et nad tunnistasid, et California kodanikud ei soovi, et nende osariigi turud aitaksid kaasa karusnahatoodete nõudlusele," seisis USA loomakaitserühmituse Humane Society avalduses.

Otsust kritiseeris aga kohaliku karusnaha teabekogu pressiesindaja Keith Kaplan. Ta väitis, et see on osa "radikaalsest veganite tegevuskavast, kus karusnaha kasutamine on esimene samm muude keeldude suunas, sh selle osas, mida me kanname ja sööme."

Möödunud aasta mais teatas moemaja Prada, et lõpetab karusnaha kasutamise alates 2020. aasta kevadest.

Suurbritannia kaubamajade kett Selfridges teatas veebruaris, et keelab eksootiliste loomanahkade müügi oma poodides juba 2020. aasta veebruarist.