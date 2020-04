Teenäitaja piirangute osas: Holland keelas suurüritused kuni septembrini

CNN vahendab, et osa ärisid on suletud 20. maini (võimalik, et piiranguid pikendatakse), ent suurürituste puhul ei hakatud seda kaalumagi.

Suveks oli riigis planeeritud mitmeid muusikafestivale ning Amsterdamis näiteks ka seksuaalvähemustele mõeldud Pride. Nüüd on selge, et need jäävad kindlasti ära.

Riigi peaminister Mark Rutte sõnas, et mõistab, et inimesed on kannatamatud, aga meetmete leevendamine võib viia selleni, et nakatunute arv kasvab taas kiiresti.

Kuigi osad ärid võivad avatud olla, siis keelud kehtivad neile, kus suur lähikontakt - näiteks juuksuritöökojad ja ilusalongid.

Praeguste plaanide kohaselt hakkavad lapsed taas koolis käima 11. maist. Loomulikult üritatakse siis koolides õppurite vahel suuremat distantsi hoida ja korraga on õppetööl vaid osa õpilastest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!