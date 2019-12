Teel Antarktikasse kadunud Tšiili õhujõudude lennuk 38 inimesega pardal arvatakse olevat alla kukkunud

Tšiili õhujõud teatasid viimati, et oletatavasti on lennuk alla kukkunud, vahendab CNN.

„Lennuk oletatakse olevat alla kukkunud, võttes arvesse, et kütuse kogus ja lennuki autonoomia oli juba ammendunud. Arvestades sellega, oletatakse juba, et lennuk on alla kukkunud,” ütles kindral Francisco Torres televisioonis üle kantud pressikonverentsil.

Kadunute hulgas on 17 meeskonnaliiget ja 21 reisijat, kes olid teel pakkuma logistilist toetust, vahendab BBC News.

Tšiili õhujõudude teatel on käimas otsingu- ja päästeoperatsioon.

Õhujõudude kindral Eduardo Mosqueira ütles kohalikule meediale, et mingit hädasignaali lennuk ei saatnud. Lennuk oli teel Tšiili Presidente Eduardo Frei Montalva baasi Antarktika Kuningas George’i saarel.

Mosqueira sõnul võis lennuk, mille piloot oli väga kogenud, olla sunnitud maanduma kütuse lõppemise tõttu.

Õhujõudude teatel oli lennuk 1240-kilomeetrisest teekonnast läbinud umbes 725 kilomeetrit, kui side kaotati. Seega pidi ta olema umbes Drake’i väina kohal. Väin ühendab Atlandi ja Vaikset ookeani ning on tuntud reetlike ilmaolude poolest. Tšiili õhujõudude teatel oli aga ilm lennuki kadumise ajal hea.

Tšiili kontrollib enam kui 1,2 miljonit ruutkilomeetrit Antarktika territooriumist, kus on üheksa baasi, rohkem kui ühelgi teisel riigil.