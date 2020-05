Teadlased valitsusele: Inglismaal piirangute leevendamisega võib koroonaolukorra üle kontroll taas kaduda

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles sel nädalal, et Inglismaal hakatakse piirangutest ettevaatlikult loobuma tuleva nädala esmaspäeval, millele aitab kaasa neljapäeval käivitatud jälgimissüsteem, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Teadlased aga hoiatasid, et süsteem ei ole veel täielikult tööle hakanud ning tervishoid saab olema ülekoormatud umbes 8000-st uuest nakatumisest, mis leiavad endiselt iga päev aset väljaspool haiglaid ja hooldekodusid.

Londoni hügieeni- ja troopilise meditsiini kooli teadlane John Edmunds, kes on ühtlasi valitsust nõustava teadusnõukogu (SAGE) liige, ütles laupäeval, et valitsus võtab selle sammuga suure riski.

"Jälgimis- ja seiresüsteem käivitati alles üleeile, nii et me ei saa olla kindlad, et see juba töötab tõhusalt, ent hoolimata sellest liigume edasi ja teeme need muudatused," nentis Edmunds usutluses Sky Newsile. "Minu arvates on see üsna ohtlik."

Edmundsi arvamust jagasid laupäeval veel kaks SAGE liiget: Peter Horby ja Jeremy Farrar.

Oxfordi ülikooli professor Horby ütles, et koolide taasavamise ja muude tegevuste jätkumise korral on endiselt liiga palju ebakindlust selle osas, mis juhtub viiruse nakkuskordajaga - tuntud ka kui R.

Ta lisas, et seire-, jälgimis- ja isoleerimissüsteem ei ole eeldatavasti täielikult töövalmis enne juuni lõppu. "Naasmine olukorra juurde, kus oleme jälle kontrolli kaotanud, on palju halvem kui veel nädala või paar kestvad piirangud," ütles Horby BBC-le.

Valitsusametnikud on korduvalt öelnud, et jälgivad pandeemiale reageerimisel teadlaste nõu, kuid Edmunds väitis, et otsus leevendada piiranguid esmaspäevast oli puhtalt poliitiline.

"Minu frustratsioon tuleneb sellest, et vähemalt viimasel ajal on nad teeselnud, et nemad otsust ei tee, et tegelikult otsustame seda meie, kuid see ei vasta tõele," sõnas Edmunds. "Nad peavad tegema otsuse ja seda nad selgelt ka teinud on."

Valitsusjuhi büroo teatas aga laupäeval, et nende otsused on alati põhinenud andmetel ja tõenditel. "See meetmete pakett on hoolikalt läbi mõeldud, et saaksime leevendada koormat, lootes, et R (nakkuskordaja) ei tõuse üle ühe."