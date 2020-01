Teadlased: uus saladuslik Hiina viirus võib olla nakatanud sadu inimesi

Uue viiruse laboratoorselt kinnitatud juhtumeid on seni tuvastatud 45, kuid Briti ekspertide hinnangul võib see arv olla tegelikkuses lähemal 1700-le, vahendab uudistekanal BBC.

Detsembris Wuhani linnas levima hakanud viirusesse on teadaolevalt surnud kaks inimest.

"Olen oluliselt rohkem mures kui nädal tagasi," ütles arstiteadlane professor Neil Ferguson.

Singapuris ja Hong Kongis on hakatud Wuhani linnast saabuvaid lennureisijaid põhjalikumalt läbi kontrollima. USA võimud teatasid sarnastest meetmetest, mida hakatakse rakendama reedel kolmes suuremas lennujaamas San Franciscos, Los Angeleses ja New Yorgis.

Oluline faktor, mis annab aimu probleemi tõsidusest, on teistes riikides avastatud juhtumite statistika.

Kuigi haiguspuhangu epitsenter on Wuhanis, on juba teada kahest juhtumist Tais ja ühest Jaapanis.

"See tekitas minus muret," ütles professor Ferguson.

Ta lisas: "Kui Wuhanist jõudis kolm juhtumit teistesse riikidesse, tähendab see, et juhtumeid on palju rohkem, kui on teatatud."

Täpset arvu pole võimalik teada, kuid viiruse, kohaliku elanikkonna ja lennuandmete põhjal põhinev haiguspuhangu modelleerimine võib anda teatava aimduse.

Wuhani rahvusvaheline lennujaam teenindab 19 miljonit inimest aastas, kuid päevas reisib rahvusvaheliselt vaid 3400 inimest.

Üksikasjalikud arvutused pakuvad potentsiaalsete nakatunute arvuks hetkel 1700 inimest.

Professor Fergusoni sõnul on "veel veidi vara häirekella lüüa", kuid ta on "oluliselt rohkem mures" kui nädal tagasi.

Hiina ametnike sõnul ei ole tuvastatud juhtumeid, kus viirus leviks ühelt inimeselt teisele.

Selle asemel väidavad nad, et viirus on ületanud liigibarjääri ja pärineb nakatunud loomadelt Wuhani liha ja mereandide turul.