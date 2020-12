Teadlased: uus koroonatüvi on 55% nakkavam

Tüvi on 56% teistest mutatsioonidest nakkavam, selgus Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli nakkushaiguste matemaatilise modelleerimise keskuse uuringust. Teadlased märkisid, et puuduvad samas tõendid, et mutatsioon põhjustaks raskemat haigestumist, vahendab Bloomberg.

Suurbritannia valitsus on varem teatanud, et mutatsioon näib olevat teistest elanikkonna seas ringlevatest tüvedest kuni 70% nakkavam. Valitsuse teadusnõunik Sir Patrick Vallance ütles sel nädalal, et ohtlik mutatsioon on levinud juba igale poole ja nakatumine on viimase paari nädalaga kasvanud enam kui viis korda.

Agressiivse mutatsiooni levik on tekitanud muret, et äsja kasutusele võetud testid, ravimeetodid ja vaktsiinid võivad olla selle vastu vähem tõhusad, kuid Euroopa Ravimiamet ütles, et uus tüvi ei erine tõenäoliselt varasematest viisil, mis peaks panema Pfizer - BioNTechi vaktsiinist loobuma. Uue tüvega nakatumisi on leitud juba ka mujalt maailmast, sh Austraaliast, Taanist ja Singapurist.

Meetmed, nagu Inglismaa lukkupanek novembris, ei too tõenäoliselt nakkuskordajat (R) alla ühe juhul, kui koole ja ülikoole ei suleta, leidsid sealsed eksperdid. Ühtlasi rõhutasid nad, et vaktsineerimist tuleb viiruse leviku piiramiseks kiirendada seniselt 200 000 inimeselt kahe miljonini nädalas.