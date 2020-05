Teadlased: suvine kuumus võib olla abiks võitluses koroonaviiruse leviku vastu, ent pandeemiat veel ei peata

Teadlased siiski hoiatavad: suvistest ilmastikuoludest saadav kasu tõenäoliselt kaob juhul, kui inimesed ekslikult arvavad, et viirus ei saa sooja ilmaga levida ja loobuvad nakkuse levikut tõkestavate piirangute järgmisest, näiteks sotsiaalsest distantseerumisest (2+2 reeglist).

Ilmastiku mõju koroonaviirusele on viimastel kuudel põhjalikult uuritud ja see on eriti oluline, kuna põhjapoolkera läheneb mai lõpule ehk suve mitteametlikule algusele. Riigid ja linnad loobuvad või leevendavad karantiininõudeid ja miljonid õpilased, kes on olnud kevadest saadik e-õppel, näevad peagi keerulise kooliaasta lõppu.

Tänavusele suvehooajale üleminekul satuvad paljud karantiinis viibinud inimesed tõenäoliselt kohtadesse - randadesse, basseinidesse, parkidesse ja puhkekohtadesse -, mida on ajalooliselt peetud positiivseks, kuid millega kaasneb tänavu raskesti hinnatav viiruse leviku oht.