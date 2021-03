Teadlased muutsid meelt: millal pandeemia lõpeb?

58-aastane dr Murry lootis seni, et mitmete tõhusate vaktsiinide ilmnemine võib aidata riikidel saavutada karjaimmuunsuse või pea täielikult tõkestada koroonaviiruse levikut tänu kogukondliku immuunsuse kasvule nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel, vahendab Leedu Delfi.

Veebruaris Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) tehtud vaktsiinikatsete tulemused näitasid aga, et seal agressiivselt leviv koroonaviiruse uus tüvi ähvardab nii nõrgestada vaktsiinide toimet kui ka eirata loomulikku immuunsust, mis on tekkinud varem seda haigust põdenud inimestel.

Tervishoiumõõdikute ja hindamise instituudi direktor dr Murray tunnistas, et ei suutnud pärast nende andmete nägemist enam rahulikult uinuda.

“Millal see kõik lõpeb?” püstitas ta küsimuse, viidates pandeemiale. Hetkel ajakohastab Murray oma tunnustatud ennustusmudelit, et võtta arvesse viirusetüvede võimet vältida looduslikult tekkivat immuunsust. Ta avaldas lootust, et jõuab oma uue prognoosiga valmis võimalikult kiiresti.

Koroona ei kao

Teadlaste seas on viimasel ajal kanda kinnitamas uus lähenemine, teatas Reuters, toetudes intervjuudele 18 eksperdiga, kes tegelevad pandeemia jälgimise või selle tagajärgede leevendamisega.

Teadlased tunnistasid, et efektiivsete vaktsiinide kiire valmimine mullu oli oluline läbimurre ja need süstisid algselt lootust, et viirus on suures osas hallatav. Viimaste nädalate andmed uute tüvede kohta Lõuna-Aafrikas ja Brasiilias võtsid aga senist optimismi maha. Tänaseks pole teadlastel enam kahtlust, et SARS-CoV-2 ei jää üksnes ühiskonnas levivaks endeemiliseks viiruseks, vaid toob endaga ka lähiaastatel kaasa märkimisväärse nakatumise ja suremuse.

Teadlaste sõnul tuleb inimestel seega arvestada, et COVID-19 puhangute ajal on jätkuvalt vajalik erakorraliste meetmete rakendamine, sh tuleks kanda maske ja vältida rahvakogunemisi, ennekõike kõrge riskiga inimestel.

Osa teadlasi, sealhulgas Murray leiavad, et olukord võib siiski ka paraneda. Rekordkiirusel välja töötatud uued vaktsiinid näivad uute tüvede kiuste endiselt vähendavat haiglaravi vajavate inimeste arvu ja suremust.