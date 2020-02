Teadlased: koroonaviiruse haiguspuhang võib olla oluliselt hullem kui praegu tundub

Teadlased leidsid, et 25. jaanuariks oli Wuhanis koroonaviirusesse nakatunud 75 815 inimest, tuginedes eeldusele, et iga nakatunud inimene võis viiruse edasi anda veel 2,68 inimesele. Ühtlasi hoiatati, et epideemia kahekordistus iga 6,4 päeva järel, vahendab mainekas ajaleht The Washington Post.

Kui viirus levis sarnasel tasemel kogu riigis, "järeldasime, et epideemiad kasvavad juba Hiina mitmes suuremas linnas plahvatuslikult, jäädes Wuhani puhangust maha umbes 1-2 nädalat," kirjutasid nad.

Haiguspuhangut ohjeldada püüdes, jätkavad viiruse epitsentriks oleva Hubei provintsi ametnikud eepilist lahingut “saatanliku” viirusega, ütles sel nädalal Hiina juht Xi Jinping.

„Viirus on saatan ja me ei saa lasta saatanal peituda,” tsiteeris riigitelevisioon Xi’d. „Hiina tugevdab rahvusvahelist koostööd ja tervitab WHO osalemist viiruse ennetamises... Me usume, et WHO ja rahvusvaheline kogukond annavad viirusele rahuliku, objektiivse ja rationaalse hinnangu, ning Hiina on kindel, et võidab lahingu viiruse vastu.”