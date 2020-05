Teadlased: jah, suve võib nautida. Tehke seda lihtsalt väljas

Haiguspuhangu jätkudes muutuvad sotsiaalse distantseerimise reeglid tasakaalustavaks teguriks, mille pooltoonid põhinevad uuel arusaamal haiguse riskist. COVID-19 levik on paljudes riikides aeglustunud, ajendades poliitikakujundajaid piiranguid tühistama. Ja siiski läheb veel mitu kuud - või võib-olla isegi üle aasta - vaktsiini valmimiseni, mis tähendab, et uute puhangute oht on endiselt olemas, vahendab uudistekanal Bloomberg.

"Kõik ei saa olema nii, nagu varem," ütles Harvardi ülikooli epidemioloog Julia Marcus, kes on kutsunud valitsusi üles soovitusi sotsiaalsest distantseerimisest arusaadavamaks muutma. "Me peame kohanema uue normaalsusega."

Arvestades seda, mida teadlased ja uurijad on viimaste kuude jooksul teada saanud, võib öelda, et suve nautimine ja piiratud arvu sõprade nägemine ei too tõenäoliselt kaasa midagi halba; lihtsalt veenduge, et sotsialiseerute õues, soovitavad eksperdid.

"Enamik nakatumisi toimub tegelikult tihedas kontaktis, mis tähendab nakatunud inimesega vähemalt 15 minuti jooksul näost näkku kohtumist või koos samas ruumis või kinnises keskkonnas aja veetmist," ütles St Andrewsi ülikooli nakkushaiguste ekspert Muge Cevik, kes on uurinud koroonaviiruse levikut.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus (CDC) täpsustas juba eelmisel kuul viiruse leviku üksikasju, leevendades mõningaid varasemaid hirme sellega seoses. „Ehkki võib olla võimalik, et inimene saab COVID-19, puudutades pindu või esemeid, mis on selle poolt saastunud, ja seejärel katsudes oma suud, nina või silmi, ei arvata, et see on peamine viis, kuidas viirus levib,” ütles CDC pressiesindaja.

Kuid üldised juhised jäävad enamasti ebamääraseks või käsitlevad riski mustvalgena. Isegi vabaõhuürituste osas on riskid erinevad. Näiteks kontaktide jälgimine on näidanud, et koos söömine võib viiruse leviku riski suurendada, ehkki üldine pindade puudutamine seda ei tee.

CDC andmetel levib viirus peamiselt hingamisteede tilkade kaudu, kui nakatunud inimene köhib või aevastab. Need võivad maanduda lähedalasuvate inimeste suus või ninas või saada sisse hingatud kopsudesse.