Teadlane Venemaal aktiviseeruvast Bolsaja Udina vulkaanist: katastroof võib juhtuda iga hetk

Teadlaste sõnul peeti Bolsaja Udina vulkaani väljasurnuks kuni 2017. aastani, kui tuvastati kasvav seismiline aktiivsus selle all, vahendab uudistekanal CNN.

Venemaa Trofimuki nimelise naftageoloogia ja geofüüsika instituudi teadlane Ivan Koulakov, kes Bolsaja Udinat uuris, usub, et see tuleks uuesti aktiivsete vulkaanide sekka arvata.

"Vulkaan võib purskama hakata iga hetk," ütles Koulakov CNNile. "Tõenäosus, et see juhtub, on umbes 50 protsenti, ent Bolsaja Udina võib üleliigsest energiast ka lihtsalt mõne kuu jooksul sujuvalt vabaneda ja üldse mitte pursata."

Oma struktuurselt iseloomult on Bolsaja Udina sarnane ühe teise piirkonnas asuva vulkaani Bezjmianniga, mis dramaatiliselt purskas 1956. aastal, märkis kohalik geofüüsik.

Juhul, kui vulkaan tõesti purskab, võib see põhjustada tõsist ohtu lähedalasuvatele küladele, ent "seal ei ela siiski palju inimesi".

Ulatusliku atmosfääri paiskuva tuhapilve korral võib see mõjutada kliimat mitmel pool maailmas, ähvardades lennuseisakutega üle Venemaa, aga ka mujal.

Teadlase sõnul on vulkaani ka raske monitoorida, sest see asub statsionaarsetest seismilistest jaamadest kaugel. "Meil tuleb piirkonda viia rohkem jaamu, et hinnata selle ohtlikkust," ütles Koulakov. "Bolsaja Udina on väga ettearvamatu."

