Teadlane: uus Brasiilia koroonatüvi võib mõjutada nii vaktsiinide efektiivsust kui läbipõdenute immuunsust

Imperial College Londoni professor Neil Ferguson ütles, et uus tüvi võib potentsiaalselt mõjutada nii vaktsiinide efektiivsust kui varem COVID-19-ga nakatunud inimestel tekkinud immuunsust, vahendab Metro.

Ta märkis usutluses LBC-le, et valitsuse otsus keelata lennud Lõuna-Ameerika riikidest annab tõenäoliselt „suurema võimaluse” variandi Ühendkuningriigist eemale hoidmiseks, aga hoiatas, et see „ei saa olema lollikindel”.

„Ühe Brasiilia variandi pärast on reaalselt põhjust muretseda,” hoiatas Ferguson. „See, mida oleme selle viiruse puhul viimastel kuudel näinud, nii Ühendkuningriigi kui ka Lõuna-Aafrika variandi ja selle ühe Brasiilia variandi puhul, on täiesti sõltumatud viirusetüved samade muutuste ja sarnase mutatsiooniga.”

Tunnustatud epidemioloogi sõnul osutab see, et „viirus kohaneb, lihtsalt läbi juhuse, kuid järgib samasid teid, sest see annab viirusele eelise”.

Neil Ferguson Foto: Wikimedia Commons, Imperial College London

Ta tõstis esile erilisi muutusi Brasiilia tüves, osutades ühele, mis paneb „tundma hirmu, et see võib oluliselt mõjutada varem nakatunud inimestel olemasoleva immuunsuse võimet selle uue tüve vastu võidelda ja ka mõjutada vaktsiinide tõhusust”.

„Nii et see on tõesti oht,” ütles Ferguson. „Me ei tea veel üksikasju ja uuringuid endiselt viiakse läbi.”

Ta lisas, et „see oht on tõeline ja juba käes ning nõuab reageerimist”. „Mida oleme õppinud, on see, et kui kavatsete neid piiranguid rakendada, peavad need olema piisavalt ranged, et neil oleks võimalik toimida. Ma arvan, et sellel, mida valitsus on teinud, on selleks suur võimalus. Aga see ei saa olema lollikindel ja tüvi võib ikkagi riiki sattuda,” tõdes Ferguson

„Taolised mutatsioonid võivad tekkida ka viiruses, mida näeme Ühendkuningriigis -, ent [need piirangud] lükkavad asju edasi ja praegu on asjade edasilükkamine kriitiline, et saaksime vaktsineerida nii palju inimesi kui võimalik,” leidis ta.

John Edmunds Foto: reuters

Teine Briti juhtiv epidemioloog ja valitsuse hädaolukordade teadusliku nõuanderühma (SAGE) liige hoiatas täna, et uus Brasiilia tüvi on tõenäoliselt juba reisikeelust hoolimata Ühendkuningriiki jõudnud.