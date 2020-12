Teadaolevalt esimesena koroonavaktsiini saanud eestlane: uurisin enne põhjalikult, kuid ei taha oma keha koroonaga testima hakata

Et eestlasi pole koroonavaktsiinide testfaasidest teadaolevalt osalenud ning ka Ühendkuningriikides alanud vaktsineerimiste käigus pole eestlast veel "sõelale" jäänud, on Ene McLaughlin suure tõenäosusega esimene eestlane, kes koroonavaktsiini saanud.

USA-s algas koroonavastane vaktsineerimine selle nädala esmaspäeval. Sarnaselt Eestile saavad ka seal vaktsiini esimesena riskigruppi kuuluvad inimesed ning meditsiinipersonal.

Viimase hulka kuulub ka McLaughlin, kodumaal tuntud ka oma kirjanikunime Ene Sepp all. Ta selgitas, et sai vaktsiini 1A lainega, sest töötab pandeemia ajal koroonatestide võtjana.

Muidu tegutseb ta mägises Colorados suusapatrullina - ka selle ametiga kuulunuks ta esimeste hulka, kes vaktsiini saada võiksid. "Suusapatrull on põhimõtteliselt kiirabi suuskadel. Kui keegi ikka vastu puud sõidab ja tunnistab, et ta koroonapositiivne on, siis me ei jäta teda sinna lihtsalt lamama," selgitas ta.

Naisel pole seni vaktsiinidega muresid olnud, kuid sel korral kaalus ta pikemalt, kas üldse vabatahtlikkuse alusel jagatavat vaktsiini vastu võtta.

"Mul on tavapärasest suts nõrgem immuunsüsteem. Tegelikult suisa immuunpuudulikkus, aga tõsisemaid probleeme hakkab see tõenäoliselt tekitama alles nii 10-15 aasta pärast. Sellest hoolimata ei taha ma katsetada, kuidas ta koroonaga toime tuleb. Käsi desinfitseerin ja pesen, maski kasutan, vajadusel ka kaitseürpi. Vaktsiin on järgmine lisand minu kaitsesüsteemi, mis loodetavasti koroonaviiruse eemal hoiab."

Colorados näppu antud vaktsiinikaart. Sellega püütakse osariigis inimestel meeles hoida, et koroonavaktsiini tuleb saada kahes doosis Erakogu

Ta käis vaktsineerimas koos kaaslasega, kellel aga hakkas pärast Pfizeri vaktsiini iiveldama. "Tal ei olnud allergiline reaktsioon, lihtsalt iiveldus ja pearinglus. Igaks sajaks juhuks pakuti talle siiski võimalust pikali heita ja ennast koguda. Tuleb välja, et ta kuulub nende 1 protsendi inimeste hulka, kes tunnevad pärast vaktsiini iiveldust."

Ta tunnistas, et kahtles rohkem, kui teiste hooajaliste vaktsiinide puhul muidu.

"Koroonaviiruse vaktsiini osas uurisin palju rohkem ja täpsemalt kui gripivaktsiini osas. Gripivaktsiini lihtsalt läksin ja tegin. Ei mingit peamurdmist, mis on kõrvalmõjud, kas ikka tasub ära ja nii edasi. Muidugi tean ma ka seda, et vaktsiin ei kaitse 100% ja kõigil ei teki immuunsust aga kaaludes plusse ja miinuseid ning võimalikke riske, sai selline otsus langetatud. Jaanuaris lähme siis teise süsti järele," lõpetas ta.