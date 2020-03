Tavatu isetegevus: Vene koroonakriisis on Putini asemel juhtrolli võtmas Moskva linnapea

Peaminister Mišustin andis eile regioonijuhtidele korralduse rakendada Moskvas võetud meetmeid ka kogu ülejäänud Venemaal. Politoloog Mark Galeotti märgib portaalis Moscow Times, et Sobjaninist on ühtäkki kujunenud riigi epideemiavastase võitluse käilakuju, kes jätab presidendi varju.



Sergei Sobjanin (seljaga) ja Vladimir Putin 23. märtsil koroonakriisi arutamas Foto: Zuma Press / Scanpix



Putin kinnitas rahvale alles 17. märtsil, et viiruse levikule Venemaal olevat üldjoontes piir pandud. Ametlik juhtumite arv oli tollal alles veidi üle 100. Sobjanin aga teatas nädal hiljem avalikult, et olukord on märksa tõsisem, kui riigiasutused seni tunnistanud on. Eilseks ületas Venemaal registreeritud juhtumite arv 1000 piiri, millest suurem osa on tuvastatud Moskvas.

Galeotti hinnangul näitab Sobjanin oma tegevusega üles tavatut poliitilist julgust. “Olgu põhjusega või mitte, aga praeguses olukorras hakatakse seda tõlgendama poliitilise manöövrina – võib-olla ihaldab Sobjanin endale Mišustini kohta, aga võib-olla koguni veel enamat,” märgib Galeotti.

Pakilisem on küsimus, mismoodi Venemaa korraga pandeemiaga võitlemise ja majanduse päästmisega toime tuleb. Juba enne pandeemia väljakuulutamist prognoositi, et ainuüksi naftahinna languse tõttu tekib Vene eelarvesse tänavu kolme triljoni rubla (34 miljardi euro) suurune auk. Riigikontrolör Aleksei Kudrin on hiljuti öelnud, et kui naftabarreli hind oleks vähemalt 35 dollarit, tähendaks see Vene majanduse jaoks nullkasvu. Eile maksis naftabarrel aga vaid 26 dollarit. RBK vahendab erinevate analüütikute ja reitingufirmade prognoose, mis ennustavad Vene majandusele tänavu ühe või kolme protsendi suurust langust.

Reservid pannakse huugama

Varem on valitsus lubanud rubla kursi ja olulisemate majandussektorite tugevdamiseks kasutada riiklikku valuutafondi FNB, kus on pärast viimast rahasüsti 12,2 triljonit rubla (141 miljardit eurot). Eilse ühispöördumise koostanud majandusteadlaste hinnangul võiks meditsiinisüsteemi ja majanduse turgutamine minna riigile maksma kuni 10 triljonit rubla.

Neljapäevasel G20 riikide videokohtumisel kutsus Putin lääneriike üles sanktsioonipoliitikat leevendama, et mitte kahjustada toidu ja meditsiinikaupade importi sanktsioneeritud riikidesse. Putin ei nimetanud neid riike nimepidi, kuid vaatlejate hinnangul käis jutt Venemaast ja Iraanist. Lääs ei ole Venemaale toidu ega meditsiinitarvete eksporti siiski piiranud, vaid sihtinud oma sanktsioonid Ukraina sõja ja Krimmi annekteerimisega seotud isikute vastu. Vastumeetmena on Venemaa ise 2014. aastast keelanud Euroopa toidukaupade sisseveo. Akadeemikute avalikus kirjas kutsutakse üles seda piirangut tühistama, et vältida toidukriisi.

Sõdurid harjutavad karantiini