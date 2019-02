Tatjana Ždanoka võrdles venekeelsete olukorda Lätis juutide olukorraga Natsi-Saksamaal

Jutt käib järgmisest avaldusest: „Me jõudsime järeldusele, et venelased ja venekeelsed on praegu samas olukorras kui juudid enne Teist maailmasõda. Meid nuheldakse.”

Vaidere leiab, et Ždanoka õhutab avalikult rahvusepõhist vaenu, eksitades rahvusvahelist üldsust venelaste ja venekeelsete olukorra kohta Lätis.

Kui Ždanoka avaldus vastaks tegelikkusele, peaks olukord Vaidere sõnul olema sarnane Natsi-Saksamaaga eelmise sajandi 30. aastatel.

„Paralleelid näeksid välja nii: Lätis on vastu võetud seadused, mis keelavad abielu- ja abieluvälised suhted venelaste, venekeelsete ja lätlaste vahel. Lätis on jälgitav venelastele ja venekeelsetele kuuluvate firmade boikott ning toimuvad rünnakud, mõrvad ja vahistamised etnilisel alusel, mis on suunatud venelaste ja venekeelsete vastu. Samuti on ühe ööga tapetud umbes sada venelast ja venekeelset ja 30 000 on saadetud koonduslaagritesse,” ütles Vaidere. „Igaüks, kes teab kas või midagi olukorrast Lätis, nimetaks selliseid väljaütlemisi absurdseteks.”