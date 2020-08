TASS: Venemaa otsustas siiski alustada Aleksei Navalnõi võimaliku mürgitamise esialgset uurimist

Transpordipolitsei viib läbi uurimiseelse kontrolli seoses Aleksei Navalnõi haiglaravile sattumisega 20. augustil Omskis, vahendab riiklik uudisteagentuur TASS siseministeeriumi pressiteadet.

Ametkonna teatel on inspektsiooni käigus juba kontrollitud hotellituba, kus poliitik elas, konfiskeeritud "üle 100 eseme, millel võib olla tõenduslik väärtus" ja analüüsitud kümnete turvakaamerate jäädvustusi.

"Hetkel pole tugevaid ega narkootilisi aineid leitud," seisis pressiteates. "Viiakse läbi üle 20 erineva ekspertiisi."

Alles teisipäeval lükkas Vene riigipea Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov tagasi igasugused väited, et Navalnõi oli võimude poolt korraldatud tahtliku mürgitamise ohver, nimetades seesugust juttu "sisutühjaks müraks".

Peskov ütles, et on endiselt ebaselge, kas Navalnõi ikkagi mürgitati, mistõttu ei ole alust ka kriminaalmenetluse alustamiseks, mida on Venemaalt nõudnud Lääs.

44-aastane Navalnõi lendas möödunud nädalal Siberist Moskvasse, kui tal ootamatult pardal halb hakkas ning piloot otsustas teha Omskis erakorralise maandumise. Nädala lõpus toimetati mees Berliini Charité haiglasse ravile, kus arstid jõudsid järeldusele - mehelt võetud proovid näitavad mürgistust.