TASS: Venemaa kavandab Balti laevastikku uusi allveelaevu tiibrakettidega Kalibr

Projekti 636.3 (NATO nimetus Parandatud Kilo-II) allveelaevad on 74 meetrit pikad ja nende maksimaalne veeväljasurve on üle 3900 tonni. Vastupidav korpus võimaldab töösügavust sukeldumisel 240 meetrit ja piirsügavus on 300 meetrit. Tegevusulatus on kuni 7500 miili. Peamised relvad on raketikompleks Kalibr-PL. Raketid Kalibr lastakse välja vee alt torpeedoaparaatide kaudu.