Tartu rahulepingu 100. aastapäev pälvis Vene meedia tähelepanu

"Üritus, mille järel mitte ainult Kaljulaid, vaid ka kogu Eesti muutuks Ida-Euroopa russofoobse vöö nõrgaks lüliks. Ja kuidas seda siis nähtaks Balti naabrite silmis? Pärast Putini võimalikku esinemist Tartus, muutub ka Leedus ja Lätis aktuaalseks küsimus, miks ta ei võiks ilmuda näiteks Klaipedasse või Jelgavasse. Ja selles on süüdi Eesti."

"Seega ei ole üllatav, et kuus kuud enne soome-ugri rahvaste kongressi üritavad nad juba ära hoida Venemaa presidendi saabumist. Siinne loogika on lihtne: kui Putin on juba kutsutud, siis peate veenduma, et ta ise kutsest keelduks," vahendas Vzgljad Novosti Iljaševitši sõnu.

2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga lõppes Vabadussõda ning Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust, määrati kindlaks Eesti-Vene riigipiir ja kooskõlastati vastastikused julgeolekutagatised. Järgnevalt tunnustasid Eesti Vabariiki de jure enamus maailma riike.